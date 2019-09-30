Устинова наказали условно. Мосгорсуд оценил вывихнутое плечо росгвардейца в год

Московский городской суд пересмотрел приговор Павлу Устинову, которому за вывихнутое плечо росгвардейца назначили 3,5 года колонии. Оправдаться актёру не удалось, ему назначили один год условного срока.

Как заявила на заседании 30 сентября прокурор Зверева, видеозапись задержания, которую не стал исследовать суд первой инстанции, только подтверждает виновность Устинова. Потасовка видна с разных ракурсов, потерпевший, по её словам, себя идентифицировал, рассказал, под каким номером шёл, оснований не доверять его показаниям гособвинитель не видит.

Сотрудник Нацгвардии Лягин виноватым в травме своего плеча считает Устинова. Он подтвердил, что актёр стоял в толпе с телефоном в руках, «выкрикивал лозунги и мало ли какие действия он мог координировать». На видеозаписях выкриков не слышно.

«Большое моральное давление идет на меня и на Павла в сети Интернет», – нашёл он ещё одно сходство между собой и Устиновым, ранее также служившим в Росгвардии. Условное наказание пострадавший считает достаточным.

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Защита осуждённого настаивала на оправдании. Адвокат Дмитрий Чешков отрицает активные умышленные действия со стороны своего подзащитного — захват с тянущим воздействием. Для наглядности Лягину на заседании предложили встать рядом с Устиновым, чтобы продемонстрировать суду разницу в росте.

Коллегия судей в части вины согласилась с прокуратурой: Устинов применил насилие, опасное для здоровья представителя власти (часть 2 статья 318). Как пишет «Медиазона», суд изменил категорию преступления с тяжкой на среднюю и назначил Устинову год лишения свободы условно.