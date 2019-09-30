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Доброе дело
30.09.2019 12:43
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«Добрый кофе» поможет маленьким пациентам петербургского Детского хосписа

Петербургский Детский хоспис совместно с кофейными заведениями города запускает осеннюю акцию «Добрый кофе» – с 1 октября по 1 ноября жители и гости Северной столицы смогут насладиться кофейными напитками и поддержать детей с тяжелыми заболеваниями.

Первый раз акцию «Добрый кофе» хоспис провёл весной этого года. Тогда к проекту присоединились более 80 заведений, удалось собрать 407 497 рублей в поддержку подопечных Детского хосписа и их родителей.

В осенней акции также принимают участие кофейные заведениях по всему городу. Часть средств от продажи кофейного напитка будет направлена в пользу подопечных Детского хосписа.

Поддержать «Добрый кофе» также можно в социальных сетях, рассказав друзьям об акции под хештегами #ДобрыйКофе, #ДариТепло.

Более подробно об акции можно узнать на сайте www.хоспис.дети.

Справка:

Благотворительный фонд «Детский хоспис» работает с 2003 года. Философия Фонда – «Мы не всегда можем продлить жизнь, но мы можем наполнить каждый день жизнью».

Фонд поддерживает строительство новых стационаров, адресно помогает детям (предоставляет расходные материалы, медикаменты и медицинское оборудование в безвозмездное пользование, оказывает мобильную помощь на дому), занимается развитием паллиативной медицинской помощи в России.

Благодаря участию неравнодушных людей Фонд оказывает повседневную поддержку деятельности уже существующих стационаров, работает над дальнейшим расширением сети стационарной, амбулаторной и мобильной помощи для детей с тяжелыми, неизлечимыми заболеваниями и их семьям в российских регионах. Создаваемая Фондом система паллиативной медицинской помощи уже позволила охватить десятки тысяч тяжелобольных детей.

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