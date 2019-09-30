«Добрый кофе» поможет маленьким пациентам петербургского Детского хосписа

Петербургский Детский хоспис совместно с кофейными заведениями города запускает осеннюю акцию «Добрый кофе» – с 1 октября по 1 ноября жители и гости Северной столицы смогут насладиться кофейными напитками и поддержать детей с тяжелыми заболеваниями.

Первый раз акцию «Добрый кофе» хоспис провёл весной этого года. Тогда к проекту присоединились более 80 заведений, удалось собрать 407 497 рублей в поддержку подопечных Детского хосписа и их родителей.

В осенней акции также принимают участие кофейные заведениях по всему городу. Часть средств от продажи кофейного напитка будет направлена в пользу подопечных Детского хосписа.

Поддержать «Добрый кофе» также можно в социальных сетях, рассказав друзьям об акции под хештегами #ДобрыйКофе, #ДариТепло.

Более подробно об акции можно узнать на сайте www.хоспис.дети.