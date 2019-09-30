Спираль в небе над Петербургом сохраняет для города тепло

Санкт-Петербург в последний день сентября пребывает в зоне обширной облачной спирали очередного атлантического циклона.

Под плотной пеленой пасмурно, однако и не холодно: в городе днём плюс 12-14 градусов, в Ленинградской области – плюс 10-15, сообщает в Facebook синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 742 мм рт. ст., что существенно ниже нормы. Возможны небольшие дожди, хотя в ближайшие часы, судя по «Яндекс.Погоде», будет сухо.

Мощный циклон, по данным Гидрометцентра России, пришёл в нашу страну с Атлантики 27 сентября и охватил всю европейскую часть. По ночам и по утрам возможны туманы.