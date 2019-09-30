Борис Ротенберг допустил создание российской команды в «Формуле-1»

Cовладелец СМП Банка и основатель гоночной программы развития пилотов SMP Racing Борис Ротенберг оценил шансы появления в ближайшее время российской команды в «Формуле-1». В интервью Grandpx News 30 сентября бизнесмен подчеркнул, что для этого необходимо найти соответствующее финансирование.

«Хотим ли мы создать команду «Формулы-1»? Думаю, чем больше команд будет в пелотоне, тем больше возможностей появится у наших пилотов. Возможно все. Главное — это приложить усилие, в первую очередь с финансовой точки зрения», — подчеркнул Ротенберг.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что российская команда появится в ближайшее время. «Осталось подождать совсем немного», — сказал чиновник.

Программа SMP Racing была создана для оказания помощи талантливым российским пилотам. Например, при поддержке организации в прошлом сезоне в «Формуле-1» выступал Сергей Сироткин. Участниками программы также являются такие пилоты, как бывший гонщик Indycar Михаил Алешин, первый российский пилот «Формулы-1» Виталий Петров и чемпион текущего сезона «Формулы-3» Роберт Шварцман.

Реклама



Отметим, что Борис Ротенберг сам время от времени участвует в гонках. В интервью «Фонтанке» он рассказывал, как несколько раз горел в машине.

Первая в истории российская команда появилась в «Формуле-1» в 2012 году. Коллектив Marussia был создан на основе команды Virgin и базировался в Великобритании. За три неполных сезона в «Ф-1» гонщикам Marussia удалось лишь однажды финишировать в первой десятке. Последним для Marussia этапом в «Формуле-1» стала домашняя гонка в Сочи в 2014 году. Следующие два сезона команда выступала в Гран-при под названием Manor, после чего была окончательно расформирована.