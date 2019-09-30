Водители большегрузов воспламенились в процессе слива солярки у Южно-Приморского парка

Жители Красносельского района Петербурга наблюдали бегающего горящего человека утром 30 сентября. Как выяснилось позднее, воспламенился водитель грузовика, пытавшийся слить топливо.

Как ранее сообщала «Фонтанка», происшествие с пострадавшими произошло вблизи Южно-Приморского парка, в месте, где улица Партизана Германа переходит в улицу Доблести. В 10 утра двое мужчин сливали солярку с одного из припаркованных на стоянке большегрузов. Однако что-то пошло не так. Раздался взрыв, один из водителей оказался в огне. Досталось и второму.

Приехавшие на место медики диагностировали у одного из пострадавших ожог рук, второй обгорел куда сильнее.

Огнем оказались задеты две фуры.