За неуважение к власти по новому закону наказали 45 россиян. В основном — за оскорбление президента Путина

45 административных дел возбудили в России с момента принятия закона о неуважении к власти. В основном протоколы получили те, кто затрагивал личность президента Владимира Путина.

Доклад о применении нового закона 30 сентября опубликовала международная правозащитная организация «Агора». Поправки в КоАП РФ вступили в силу с 29 марта 2019 года. За это время за неуважение к власти возбудили 45 дел, 23 из которых закончились штрафами на общую сумму 675 000 рублей. Обвинительные постановления еще на 170 тысяч рублей на момент подготовки исследования находятся в процессе обжалования, либо не вступили в законную силу.

По статистике правозащитников, больше половины дел, 26, касаются оскорбления президента Владимира Путина. Почти все эти дела закончились штрафами. На втором месте со значительным отрывом (4 дела) — то, что собрано под общим названием «Общество». По три дела возбуждено за неуважение к силовикам и губернаторам. Любопытно, что в списке есть и госкорпорация — Росатом, с одним делом.

Напомним, в июле МВД России разослало полицейским методички о том, в каких случаях нужно составлять протоколы за неуважение к власти. Министерство посоветовало составлять протоколы только в том случае, если публичное высказывание «в грубой форме» содержит мат, порнографические и «непристойные» изображения, а также неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные изображения». Объектами насмешек в публикации должны быть государственные символы, президент, Госдума, Совет Федерации, правительство и суды.