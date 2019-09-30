За неуважение к власти по новому закону наказали 45 россиян. В основном — за оскорбление президента Путина
45 административных дел возбудили в России с момента принятия закона о неуважении к власти. В основном протоколы получили те, кто затрагивал личность президента Владимира Путина.
Доклад о применении нового закона 30 сентября опубликовала международная правозащитная организация «Агора». Поправки в КоАП РФ вступили в силу с 29 марта 2019 года. За это время за неуважение к власти возбудили 45 дел, 23 из которых закончились штрафами на общую сумму 675 000 рублей. Обвинительные постановления еще на 170 тысяч рублей на момент подготовки исследования находятся в процессе обжалования, либо не вступили в законную силу.
По статистике правозащитников, больше половины дел, 26, касаются оскорбления президента Владимира Путина. Почти все эти дела закончились штрафами. На втором месте со значительным отрывом (4 дела) — то, что собрано под общим названием «Общество». По три дела возбуждено за неуважение к силовикам и губернаторам. Любопытно, что в списке есть и госкорпорация — Росатом, с одним делом.
Напомним, в июле МВД России разослало полицейским методички о том, в каких случаях нужно составлять протоколы за неуважение к власти. Министерство посоветовало составлять протоколы только в том случае, если публичное высказывание «в грубой форме» содержит мат, порнографические и «непристойные» изображения, а также неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные изображения». Объектами насмешек в публикации должны быть государственные символы, президент, Госдума, Совет Федерации, правительство и суды.
Справка:
Пакет поправок в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», а также в Кодекс об административных правонарушениях внесли в Госдуму 12 декабря 2018 года члены Совета Федерации Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Предлагалось под угрозой блокировки и штрафа запретить публиковать «недостоверную общественно значимую информацию», а также «информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации».
Авторы законопроектов утверждали, что речь идет лишь о распространении на интернет-пространство наказания за мелкое хулиганство: «Там практически воспроизводится статья о мелком хулиганстве, просто она не для общественных мест, а для информационного пространства в сети. То есть это обращение к неограниченному кругу лиц, выражающее в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным символам и т.д. То есть речь идeт именно о неприличной форме, а не о неуважении». В Совете Федерации настаивали, что создают «механизм защиты политической стабильности страны от оранжевой свистопляски», фактически признавая, что цель – ограничение именно политических высказываний.
2 апреля Генпрокуратура впервые применила новую норму закона о защите информации из «Пакета Клишаса». Ведомство потребовало от Роскомнадзора добиться удаления из ярославских электронных средств массовой информации новости об оскорбительном граффити про президента, на второй день после вступления в силу рассматриваемой нормы появилось прямо на здании регионального Управления МВД по Ярославской области. Кирилл Попутников, разместивший на своей стене в Facebook фотографию этой надписи, впоследствии был оштрафован на 30 000 рублей именно по закону о неуважении.