ГИБДД РФ готовит водителям электронные права в смартфонах и поменяется данными с Минздравом

Госавтоинспекция России осваивает новые технологии: ведется работа над внедрением электронных водительских прав и поправками для электронного ОСАГО. А проект закона об обмене сведениями с Минздравом РФ уже внесен в правительство.

Ввести электронные водительские удостоверения обещали уже в 2020 году. В начале 2019 года в ГИБДД заявляли, что «практически уже есть оцифрованная база». Как рассказал в интервью ТАСС глава ГИБДД РФ Михаил Черников, работа ведется, но о точных сроках «на данный момент говорить преждевременно»: нужно модернизировать оборудование, задействованное для оформления водительских прав, внести соответствующие изменения в нормативные правовые акты, которые регламентируют их выдачу.

По словам Черникова, в качестве одного из вариантов реализации этой идеи предлагается создать электронную версию прав с ее последующей интеграцией в смартфон. Она станет альтернативой привычному удостоверению, и ее водитель и будет предъявлять при необходимости. Но при выезде за границу или при желании иметь пластиковое удостоверение, его можно будет оформить и как сейчас.

Помимо этого ГИБДД планирует внести поправки в ПДД, чтобы привести их в соответствие с законом об ОСАГО. Речь идет об электронном полисе. Согласно предлагаемым поправкам, водитель, оформивший ОСАГО в электронном виде, сможет предъявлять сотруднику ГИБДД для проверки как бумажную копию полиса, так и электронный документ.

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Еще одно планируемое техническое нововведение касается взаимодействия внутри ведомств. МВД России разработало проект федерального закона, позволяющий МВД и Минздраву России обмениваться сведениями о медицинских заключениях о наличии или отсутствии у водителей медицинских противопоказаний, показаний или ограничений к управлению транспортными средствами.

Обмен будет осуществляться в электронной форме. ГИБДД необходима лишь констатация факта наличия или отсутствия у гражданина медицинских противопоказаний или ограничений к вождению, без раскрытия истории болезни, отметил глава ведомства. В настоящее время законопроект внесен в правительство.

Также Госавтоинспекция предложила правительству оформлять медицинскую справку водителя после прохождения ежегодной диспансеризации населения в рамках нацпроекта «Здравоохранение», добавил Черников.