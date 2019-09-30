Роскосмос отказался от попыток создания собственного спутникового Интернета, аналога британского OneWeb

Госкорпорация «Роскосмос» исключила проект по созданию системы спутникового интернета «Эфир» из паспорта федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика». «Бизнес не имел возражений, и по итогам состоявшегося обсуждения было принято решение поддержать предложение Роскосмоса»,— цитирует 30 сентября «Коммерсантъ» представителей АНО «Цифровая экономика». Решение ещё предстоит согласовать на уровне правительства страны.

Причина «похорон русского спутникового Интернета» – отсутствие инвесторов, готовых вложиться в потенциально перспективную и очевидно востребованную в будущем отрасль. Российский аналог британского проекта спутникового Интернета OneWeb минувшей весной оценивался более чем в 500 млрд рублей.

Впрочем, в ведомстве Дмитрия Рогозина рассчитывают реализовать функционал отменяемого «Эфира» в рамках государственного проекта «Сфера», бюджетное финансирование на который заложено на 2020-2022 годы. «Сфера», в отличие от «Эфира», – комплексный проект, который, помимо доступа в Интернет, например, будет ещё и зондировать землю, уточняют в Роскосмосе.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты в качестве возможной причины отказа от собственного спутникового Интернета в рамках проекта «Эфир» называют фактор Китая. В сентябре вице-премьер Максим Акимов анонсировал обсуждение совместного с Китаем проекта по созданию низкоорбитальной спутниковой группировки по раздаче высокоскоростного Интернета. В июне Россия и Китай договорились о «совместном продвижении принципа управления Интернетом».

Ранее Роскосмос успешно запустил первую партию спутников OneWeb в рамках совместного проекта с Великобританией. Претензии ФСБ к OneWeb были сняты после того, как компания решила технические «проблемы» с российской стороной.