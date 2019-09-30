КАД всё уже. Две полосы закроют и в районе Мурино

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обозначает ещё одну «горячую точку» на КАД. На месяц будут перекрыты две полосы из четырёх имеющихся в районе развязки с Токсовским шоссе в Мурино (дорога Санкт-Петербург – Матокса). На этот участок приходится высокая транспортная нагрузка, так что заторы неминуемы.

По данным пресс-службы учреждения, ограничения вводятся на 32-м километре внутреннего кольца, на путепроводе, проходящем над железной и автомобильной дорогой, на период с 1 по 26 октября. Будут закрыты для движения полоса безопасности, первая и вторая полосы, а на третьей и четвёртой скорость ограничивается до 50 км/ч.

Здесь генподрядчик ООО «ЕвроТрансСтрой» должен ликвидировать дефекты дорожного покрытия с локальной заменой гидроизоляции и восстановлением защитного слоя бетона на путепроводе. Работы будут производиться в круглосуточном режиме, в три смены, их сроки могут быть скорректированы с учётом погодных условий.

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Водителей предупредят с помощью временных дорожных знаков и световой сигнализации, информация о перекрытии полос будет выведена на табло, место работ оградят водоналивными барьерами и дорожными конусами.

Напомним, на КАД по две полосы закрыты на вантовом мосту, где на внутреннем кольце ремонтируют деформационный шов, а также участке между Парашютной улицей и Выборгским шоссе – там в рамках реконструкции полностью закрыто внутреннее кольцо. Сегодня эти ограничения спровоцировали многокилометровые пробки. На дамбе в районе Кронштадта движение ограничивают по полосам до 6 октября.