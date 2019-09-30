Полицейские и сотрудники ФСБ изъяли золота на 100 млн рублей. Его похищали в Якутии и продавали в Москве

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали четверых подозреваемых в незаконном обороте золота в Москве на сумму свыше 100 млн рублей. Об этом 30 сентября сообщили в ГУ МВД.

По данным полиции, злоумышленники похищали золотосодержащее сырье на предприятии в Якутии, после чего переплавляли его в слитки и вывозили в Москву.

«Затем в кустарных лабораториях, расположенных на территории столицы, золото химическим путем доводили до качества 585 пробы и реализовывали через ломбарды и скупщиков под видом принесенных гражданами переплавленных изделий», – уточняется в сообщении МВД.

Уголовное дело возбуждено по ст. 191 УК РФ («Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга»). В ходе следственных действий изъято более 26 кг золота на общую сумму свыше 100 млн рублей.

«В настоящее время задержаны четверо сообщников, им предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один заключен под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.