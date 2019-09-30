Прокуратура просит сохранить Устинову 3,5 года, но в колонию его не отправлять. Пострадавший от актёра росгвардеец не против

Представитель прокуратуры попросила заменить наказание Павлу Устинову за вывихнутое плечо росгвардейца и назначить ему 3,5 года условного лишения свободы. Виновность актёра гособвинитель считает доказанной.

Мосгорсуд на заседании 30 сентября удовлетворил ходатайство и приобщил видеозаписи задержания Устинова. Боец Нацгвардии Лягин, который повредил плечо при задержании, опознал себя на роликах: в группе бойцов он шёл первым. По его словам, к актёру шли целенаправленно: он будто бы громко скандировал лозунги. Дополнительную опасность, по словам Лягина, увидели в мобильном: «Стоял человек в телефоне, мало ли какие действия мог предпринять».

К своему обидчику пострадавший боец настроен гуманно, но совсем прощать не готов. «Я не отрицаю, что он виноват, но считаю, что его не надо наказывать сроком, связанным с реальным лишением свободы», – цитирует Лягина «Медиазона».

Прокурор Зверева также проявила снисходительность. Она подчеркнула, что доказательства вины суд первой инстанции оценил верно: актёр виновен. Однако добиться справедливости, по её мнению, достаточно без реального лишения свободы. Для Устинова она попросила оставить те же 3 года и 6 месяцев, но условно.

Павел Устинов находился под стражей. Обвинение требовало для него 6 лет реального срока, Тверской райсуд 16 сентября назначил 3,5 года. После приговора поднялась волна возмущения: освобождения Устинова требовали коллективными письмами, в пикеты вставали активисты и актёры. Свою позицию изменила и Генпрокуратура: ведомство попросило отпустить Устинова под подписку и пересмотреть его приговор.