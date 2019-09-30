Торжественное открытие в закрытом режиме. Третий кассационный суд на Садовой аврально готовят к началу работы

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге оказался не готов к визиту посетителей накануне первого рабочего дня. Торжественному открытию экстренно поменяли формат на совещание в закрытом режиме.

Как передает корреспондент «Фонтанки», к одиннадцати утра 30 сентября у Воронцовского дворца на Садовой улице, где расположен Третий КАС, выстроился ряд представительских автомобилей. Они доставили участников торжественного мероприятия, посвященного открытию суда. Именные приглашения получили чиновники, силовики, председатели судов субъектов Северо-Запада.

Гостей встречали в предбаннике на Садовой — бывшей проходной бывшего Суворовского училища. От обстановки — белых стен, одинокого стола, торчащих проводов, подоконников с не успевшей высохнуть краской — веяло свежестью.

Реклама



«Шторы, потолок, стены успели сделать. Тут такая разруха была», – переговаривались приставы.

В суд пускали по списку. Корреспондента «Фонтанки» остановили на входе. У него не оказалось подписанной председателем суда Василием Волошиным картонки. Сотрудницы суда, исполнявшие сегодня роль хостес, не взяли на себя смелость пропустить и позвали пресс-секретаря. Юлия Прудникова дала понять, что прессе на мероприятии не место.

«Какое торжественное открытие? Какие приглашения? Кому они рассылались, кем, когда? У нас совещание во главе с председателем суда, проходит в закрытом режиме. Не смею задерживать», – сообщила она и указала на выход.

Подготовка Третьего КАС к работе продолжается и сегодня. В Воронцовском дворце отремонтировать успели не все кабинеты, в здании периодически случаются протечки.

Председателю Третьего КАС Василию Волошину 68 лет. До назначения он возглавлял Мособлсуд. Судьей работает больше тридцати лет. Сын Волошина является председателем Анапского городского суда, его сестра — судьей Октябрьского райсуда Новороссийска.

Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции в России начинают работу 1 октября. Они созданы по экстерриториальному признаку. Третий КАС будет пересматривать судебные акты, принятые судами Санкт-Петербурга, Карелии, Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, Ненецкого автономного округа.