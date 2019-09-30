Пододеяльники приманили водителя на Васильевском. Дорогую машину остановила витрина

Второй раз за пять дней на Васильевском острове легковой автомобиль влетает в здание. Если 26 сентября досталось кондитерской (любопытно, что не в первый раз), то теперь – торговому комплексу.

«Кто-то торопился за кофе в «Азбуку вкуса» на Нахимова, в доме 5», – шутит 30 сентября очевидец Константин в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», хотя, судя по фотографиям, нужно было как раз не кофе: удар пришёлся на витрину магазина постельного белья. Автомобиль – предположительно, BMW X5.

«Мужик задумался, – объясняет обстоятельства ДТП Глеб. – Вышел, все оформил, никуда не свалил, сообщил, что будет платить».

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По данным УГИБДД, авария произошла 29 сентября около 22:50. Никто не пострадал.

Сегодня же, напомним, под таран попал подземный пешеходный переход станции метро «Невский проспект». В бетонное ограждение и дорожные знаки влетел BMW, отправленный туда «Фольксвагеном Поло».