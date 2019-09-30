В ЖК «ARTквартал.Аквилон» завершился монтаж «коробки» детского сада

«Аквилон Инвест»

В жилом комплексе «ARTквартал. Аквилон» на Московском проспекте завершились работы по устройству монолитного каркаса детского сада на 95 мест. Теперь застройщик объекта – строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» – приступает к кладке внутренних перегородок.

Новый детский сад на Московском проспекте – это отдельно стоящее трехэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв. м. Проект дошкольного учреждения предусматривает группы для детей разного возраста, бассейн, гимнастический зал, музыкальный зал и медкабинет. Застройщик также благоустроит прилегающую к социальному объекту территорию. После ввода в эксплуатацию дошкольное учреждение будет передано городской администрации.

В рамках проекта холдинг «Аквилон Инвест» за собственные средства выполняет работы по проектированию и строительству детского сада. Объект планируется ввести в эксплуатацию одновременно с жилым комплексом – в 1-м квартале 2021 года.

Холдинг «Аквилон Инвест» также реализует в ЖК «ARTквартал.Аквилон» проект «Аквилон Kids» – клуб для проведения, например, языковых занятий или праздников для юных жителей комплекса. Застройщик выполнит отделку помещения, укомплектует его мебелью, техникой и игрушками. После сдачи жилого комплекса в эксплуатацию клуб будет передан в собственность жителей. Детские клубы «Аквилон Kids» – это новый стандарт комфортной жилой среды для детей и родителей, который застройщик предусматривает в своих проектах.

«ARTквартал.Аквилон» – жилой комплекс в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, в 5 минутах ходьбы от станции метро «Фрунзенская». Комплекс, рассчитанный на 1084 квартиры общей площадью 110 тыс. кв. м, реализуется в сегменте «бизнес лайт». На выбор покупателей квартиры площадью от 23 до 131,7 кв.м, в том числе квартиры с открытыми террасами и видовые лоты с панорамным остеклением.

Проект разработан в соответствии с единой ART-концепцией, которая нашла свое отражение в архитектуре, дворовом пространстве и парадных. Комплекс также включает подземный паркинг и открытые автостоянки. Строительство ЖК «ARTквартал.Аквилон» планируется завершить в 1-м квартале 2021 года.

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru