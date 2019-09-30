Ребенка избили за отказ есть камни. Полиция проводит проверку, в школе уверяют, что «дети просто играли»

Полиция возбудила административное дело по ст. 6.1.1 КоАП (побои) после публикаций в СМИ о том, что в Осинниках Кемеровской области 13-летний подросток избил девятилетнего школьника за отказ есть камни. Об этом 30 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Отметим, видеозапись инцидента появилась в соцсетях 27 сентября. На ней подросток бьет девятилетнего ребенка кулаками по голове и лицу, тот падает. В полиции отметили, что по их данным пострадавший обратился в больницу с травмами лица.

Директор школы №3 Галина Дунина рассказала в интервью «Вести-Кузбасс», что трое детей гуляли вместе и просто «решили таким образом развлечься». Кроме того, происходил инцидент не на территории школы. Замдиректора школы по воспитательной работе Елена Шарифуллина уточнила, что со слов детей они якобы «просто играли и разговаривали».