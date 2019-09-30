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Авто
30.09.2019 11:21
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Постановление об объединении «города» и «площадки» внесли на рассмотрение правительства. Результаты экзамена можно будет оспорить

Проект постановления, меняющего правила проведения экзаменов на водительские права, в настоящее время внесен на рассмотрение правительства России. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ГИБДД РФ Михаил Черников.

Напомним, что проект в том числе объединяет «город» и «площадку» в один экзамен. Сначала у кандидатов в водители проверят первоначальные навыки, вроде разворота в ограниченном пространстве, параллельной парковки и других, на закрытых площадках и автодромах, а затем другие умения – в условиях полноценного городского движения.

По словам Черникова, требования к маршрутам проведения экзаменов меняют, чтобы проверять полученные в автошколе умения и навыки в условиях реальной дорожной обстановки. Но помимо улично-дорожной сети с определенным набором дорожных знаков и разметки, они могут включать и закрытые площадки, автодромы и участки дорог с малоинтенсивным движением.

Помимо этого, меняется и подход к применению испытательных маршрутов. Сейчас для экзаменов применяется заранее определенная последовательность поворотов и разворотов, проект же предполагает, что последовательность будет определять экзаменатор в процессе экзаменов. При этом перечень дорог, улиц или их участков и территорий, где будет проходить экзамен, будет заранее будет определен и размещен в Интернете и на информационных стендах подразделения.

Кроме того, проект постановления вводит механизм аннулирования результатов экзаменов. Это позволит отменить отрицательную оценку, если жалоба на неправомерные действия экзаменатора во время экзамена будет удовлетворена, отметил глава ГИБДД.

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