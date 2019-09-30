На набережной канала Грибоедова образовался подмыв. Его ликвидируют не раньше 2021 года

Подмыв на набережной канала Грибоедова заметили петербуржцы: горожане боятся провалиться под землю. Ответственные за инфраструктуру их успокаивают — мол, все под контролем.

Фотографию аварийного участка 30 сентября опубликовали в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» с подписью: «Вдруг скоро обвалится?». Судя по снимку, у дома у дома №80 водой вымыло несколько гранитных блоков, вместо них зияет дыра внушительных размеров.

Как сообщили «Фонтанке» в «Мостотресте», ситуация предприятию известна: аварийный участок огородили в начале сентября и «держат под контролем». При этом ликвидировать подмыв берега и укрепить плиты на набережной смогут не скоро:

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– По адресной программе на три года в 2020 и 2021 годах специалисты проведут проектно-изыскательные работы и на основании этого уже будут предоставлены планы на заключение договоров на ремонт и на капитальный ремонт, – объяснили в «Мостотресте» корреспонденту «Фонтанки».

До этих пор сотрудники обещают мониторить состояние набережной. Горожан просят не заходить за ограждения.