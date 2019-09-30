На оформление паспортов жителям Донбасса требуется миллиард рублей из российского бюджета

МВД просит выделить дополнительно 1 млрд рублей на оформление паспортов жителям Донбасса. Как пишет 30 сентября «Интерфакс», ведомство хочет повысить оклады сотрудникам миграционной службы, которые занимаются этой работой в Ростовской области.

В проекте постановления правительства, подготовленном министерством, утверждается, что на это потребуется 1,1853 млрд рублей из бюджета. Из них в 2019-м — 87,2 млн; в 2020-м — 352,1 млн, в 2021-м — 365,7 млн; в 2022-м — 380,3 млн рублей. Ежемесячная дополнительная выплата может составить три месячных оклада.

Напомним, Владимир Путин 24 апреля своим указом дал право жителям непризнанных ДНР и ЛНР получать российское гражданство по упрощенной процедуре. По информации МВД, с тех пор подали 82 тыс. заявлений, гражданство получили более 53 тыс. человек.