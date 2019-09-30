Два с половиной за живой костёр. Петербургского школьника отправили в колонию за поджог сверстницы

Два с половиной года в воспитательной колонии получил петербургский подросток за поджог ровесницы. Из семиклассницы устроили живой костер в ходе домашней вечеринки.

О приговоре 30 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Калининский райсуд признал учащегося виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Судья решил, что исправляться юноша должен в воспитательной колонии: он получил 2,5 года. Также подросток должен возместить 2 миллиона рублей морального вреда.

Дело слушалось в закрытом режиме.

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Напомним, хоум-пати на проспекте Науки в ночь на 15 ноября 2018 года устроили четверо. Вскоре оттуда с ожогами 30% поверхности тела увезли на тот момент 14-летнюю участницу, ученицу седьмого класса. Сначала звучала версия о том, что школьники перепутали спирт с водой и нечаянно подожгли подругу, но потом выяснилось, что хозяин тусовки, который тоже на тот момент учился в 7-м классе, усадил девочку на стул, водруженный на диван, облил спиртом и поджег. Мальчика тогда арестовали, несмотря на обещание родителей и бабушки взять на поруки. Его жертве пришлось делать операцию.