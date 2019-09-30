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Строительство
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01.10.2019 17:49
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ГК «КВС» вошла в ТОП-5 застройщиков на «ДомКлик»

ГК «КВС» вошла в ТОП-5 застройщиков на «ДомКлик»

ГК «КВС»

Группа компаний «КВС» вошла в пятерку крупных партнеров-застройщиков Сбербанка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по рейтингу, основанному на количестве квартир в новостройках компании, аккредитованных банком.

Рейтинг партнеров сформирован на портале «ДомКлик» – онлайн-площадке банка для решения вопросов по приобретению недвижимости.

На сегодняшний день Сбербанком аккредитованы все жилые комплексы ГК «КВС» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в том числе недавно вышедшие в продажу клубный дом «Б57» и дома второго этапа ЖК «Континенты». 

«Сбербанк – наиболее популярный банк у наших клиентов, с его участие проходит больше трети всех ипотечных сделок. Аккредитация наших объектов одним из ведущих банков страны уже на самых ранних этапах строительства знакова и для нас, и для покупателей. Во-первых, это возможность для клиентов ГК «КВС» оформить ипотеку на квартиру на удобных условиях. Во-вторых, это признак высокого уровня доверия Банка к холдингу как к надежному партнеру», – отметила Анжелика Альшаева, генеральный директор ГК «КВС».  

В июне 2019 года ГК «КВС» и Сбербанк заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании договорились совместно работать над внедрением современных технологий и сервисов для покупателей, развитием партнерских программ по ипотеке. Сегодня в партнерстве со Сбербанком ГК «КВС» предлагает своим клиентам эксклюзивную программу ипотеки с субсидированной ставкой. Программа распространяется на квартиры в жилых комплексах «Новое Сертолово», «Ясно.Янино» и «Континенты»

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 г.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

ЖК «Новое Сертолово» – застройщик ООО "КВС-Сертолово", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/sertolovo/dokumenty/

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» – застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

 

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