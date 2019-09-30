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Спорт
30.09.2019 10:48
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Гендиректор РУСАДА: Нас предали. Российский спорт летит в пропасть

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил о заговоре против отечественного спорта. В открытом письме, которое 30 сентября оказалось в распоряжении «Фонтанки», он заявил, что кто-то намерено внес изменения в переданную во Всемирную антидопинговую организацию (ВАДА) базу допинг-проб российских спортсменов.

«После ознакомления с документами, представленными WADA в адрес министра спорта П. А. Колобкова и в мой адрес, один из ключевых выводов, который можно сделать: нас предали, у нас отняли право быть на стороне правды, отняли те, кто был ответственен за вывод спортивной организации из допингового кризиса. Сегодня спортивная организация России уже не стоит на краю пропасти, мы летим в пропасть, глубина которой сложно предсказуема. Видя требования WADA, осознавая их обоснованность и тяжесть последствий для российского спорта, я заявляю — это трагедия нашего спорта, если не сказать больше – это внутренний заговор против нашего спорта, лиц, по своей культуре далеких от идеалов и ценностей чистого спорта, не имеющий отношения к WADA, к другим международным организациям», – пишет Ганус.

Гендиректор РУСАДА призвал найти тех, кто «разрушает репутацию государственной власти». По его словам, эти лица дискредитируют не только спорт, но и систему государственной власти России.

«Сразу оговорюсь, я обладаю достаточной информацией, чтобы говорить о тяжести и масштабе последствий. Прежние подходы и методы по выходу из кризиса не могут быть приемлемыми, так как они только отягощают ситуацию, их необходимо срочно менять, проводя замену всех, кто был вовлечён в это. Я не знаю, кто конкретно мог вносить изменения, по чьим указаниям он действовал. Как можно было допустить этих лиц к принятию решений и даче указаний в спортивной сфере России. Кто воспитывал всех этих лиц? Всем, кто работает, живет в спорте пора определиться, с какой стороны зеркала вы находитесь, на какой из сторон — сил добра или зла. Время выходить из зазеркалья», – подчеркнул Ганус.

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ВАДА 23 сентября инициировало рассмотрение вопроса несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по ускоренной процедуре, основанием для такого решения стали изменения, которые обнаружила организация в базе данных московской лаборатории.

Подробнее о ситуации читайте в материале «Фонтанки».


© Фонтанка.Ру

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