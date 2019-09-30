Водители запутались: в подземный переход «Невского проспекта» влетел BMW

Причиной падения дорожных знаков на Невском проспекте, около одноимённой станции метро, действительно стало ДТП. И в нём действительно участвовал BMW. На этот раз Думская улица стала не стартом, а финишем.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 30 сентября около 5:10 на Невском столкнулись BMW под управлением мужчины 1986 года рождения и «Фольксваген Поло», за рулём которого находился мужчина 1990 года рождения. BMW откинуло в опоры дорожных знаков и светофора и подземный переход. Никто не пострадал.

По предварительной версии, обсуждаемой в соцсетях, обе машины двигались по Невскому проспекту от канала Грибоедова к Садовой. Водитель «Фольксвагена» неожиданно решил повернуть направо, на Думскую, из среднего ряда, а водитель BMW летел прямо по крайнему правому ряду, откуда легковым машинам разрешено только поворачивать направо.