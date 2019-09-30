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Общество
30.09.2019 10:31
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«Фейк и грубая провокация». Посольство России отреагировало на новость о высадке спецназа на Шпицбергене

Информация о бойцах российского спецназа, которых якобы заметили в Норвегии, является «фейком» и «грубой провокацией», которая направлена на выделение дополнительных средств на борьбу с «российской угрозой». Об этом 30 сентября заявило посольство России в Осло в ответ на публикацию издания Aldrimer.no.

«Информация о якобы действиях российского спецназа на Шпицбергене является фейком. Рассматриваем публикацию как часть ведущейся в Норвегии определенными кругами системной работы по насаждению образа врага в лице России», — говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии. В посольстве обратили внимание, что публикация появилась накануне представления оборонного бюджета королевства, и выразили мнение, что ее целью является получение дополнительных средств на борьбу с мнимой «российской угрозой».

Ранее портал Aldrimer.no со ссылкой на свои источники в разведке Норвегии написал, что ведущий разведку российский спецназ заметили на островах принадлежащего Норвегии архипелага Шпицберген, а также и на материковой части королевства.

Договор о Шпицбергене от 1920 года устанавливает, что архипелаг принадлежит Норвегии, однако Россия имеет право на эксплуатацию его естественных ресурсов. Норвегия при этом обязуется не создавать там военных баз.

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