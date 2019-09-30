Фуры вспыхнули у Южно-Приморского парка. Двое пострадали

Автомобильный пожар тушат в Красносельском районе Петербурга утром 30 сентября. Пострадали два человека. Спасение грузовиков от огня завораживает водителей и пассажиров трамваев.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», пожар разгорается у Южно-Приморского парка со стороны Петергофского шоссе. Огонь вспыхнул на автостоянке и к приезду пожарных, судя по видео, захватил две припаркованные фуры. Жители говорят, что автомобили горят с шумом. «У меня на Зорге даже машину пошатнуло от взрыва», – делится подписчик Данила.

В городском главке МЧС уточнили, что заявка поступила в десять утра с улицы Партизана Германа, 2. Через 12 минут пожар локализовали. «Горели два грузовых авто. Два человека пострадали», – сообщили в ведомстве.