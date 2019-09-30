Подросток во время квеста упал в канал Грибоедова

Юношу доставали из канала Грибоедова в петербургской Коломне. В воду он упал после того, как потерял сознание.

Как стало известно «Фонтанке», днем 29 сентября в детскую горбольницу №1 по скорой привезли 13-летнего юношу. Подросток упал в канал Грибоедова, возле дома №131. По словам пострадавшего, он был участником квеста, в ходе которого оказался с друзьями на мосту. Засмотревшись с переправы в воду, школьник почувствовал страх и потерял сознание. Он упал в воду.

Состояние мальчика оценивается как средней тяжести.