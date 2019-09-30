В ПСК объяснили, почему растут инвестиции в недвижимость

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Объём инвестиций в недвижимость России за девять месяцев 2019 года вырос на 10% — до 141 млрд руб. Из них 44 млрд руб. — инвестиции в участки под девелопмент, проекты редевелопмента и строящиеся объекты*. В ГК «ПСК» объяснили такой рост объективным спросом и возможностями крупных девелоперов.

— 2019 год принёс нам не только обновление 214-ФЗ, но и рост спроса на недвижимость. Например, в проектах бизнес- и премиум-класса в Петербурге в I полугодии 2019 года спрос увеличился в 1,5 раза. Кроме этого, вырос интерес к недорогому жилью и к апартаментам, — говорит руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. — В свою очередь, инвестиции в девелопмент в 2019 году побили рекорд прошлого года. В строительство инвестировано на 54% больше, чем годом ранее, за такой же девятимесячный период.

По мнению ПСК, крупные девелоперы таким образом отреагировали на повышение интереса к новой недвижимости во всех сегментах. И этим усиливают свои позиции, используя имеющиеся ресурсы. ГК «ПСК» в 2019 году также приобрёл участок под строительство в Центральном районе и запустил два крупных проекта. Каждый из них по-своему эксклюзивен и на их примере можно отследить сразу два тренда.

Первый — обновление центральных районов Петербурга и исторических локаций, в которых строительство жилых домов было нечастым явлением. Жилой комплекс бизнес-класса «Новый Невский» стал первым за 10 лет проектом рядом с Невским проспектом, фактически, в 50 м от него.

Второй — апарт-отель Start. Один из крупнейших апарт-комплексов Петербурга появится на «Парнасе» к 2021 году. На волне интереса к сервисным апартаментам и инвестициям к ним Start занял новую крупную нишу в сегменте недорогих инвестиций с предложением апартаментов от 1,4 млн руб.

— Несмотря на мрачные прогнозы некоторых аналитиков в прошлом году, рынок в своём потенциале идёт вверх. Этим объясняется рекордная доля инвестиций в строительство по всей стране, и Петербург не стал исключением, — говорит Сергей Мохнарь. — У всех крупных девелоперов есть планы развития на ближайшие 3-5 лет, включающие приобретение участков и подготовку к строительству. Наращивание портфеля есть единственно верный шаг для всех строительных компаний, которые будут входить в перечень крупнейших в течение следующего десятилетия.

Подробная информация о проектах ГК «ПСК», их расположении, квартирографии, программах ипотеки и другом – в офисах продаж и по телефону (812) 640-38-38.

*По данным консалтинговой компании CBRE.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/