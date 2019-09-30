Фанатам «Зенита» выставили счёт за футбольный экстаз. За пироманство наказали рублём и воздержанием

Четверо поклонников «Зенита» попали под суд за файер на стадионе на Крестовском острове в Петербурге. Игры с огнём на год лишили их возможности болеть за сине-бело-голубых «вживую».

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 30 сентября, к административной ответственности по части 3 статьи 20.31 КоАП привлечены Виктор Виноградов, Сергей Пушкин, Александр Перов и Алексей Ширков. На матче с казанским «Рубином», который закончился победой «Зенита», они прикрыли лица футболками и подвергли опасности собственное здоровье и жизни других зрителей. Угрозу безопасности создали, используя файеры на трибуне сектора №D-107 стадиона «Газпром Арена».

«Все фигуранты вину признали, в содеянном раскаялись», – отметили в пресс-службе.

Петроградский районный суд фанатам не поверил. Все четверо оштрафованы на 11 тысяч каждый, проход на стадионы для них временно закрыт: довольствоваться трансляциями придётся год.