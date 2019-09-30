В Гатчине полицейский выпустил четыре пули по машине любителей дармовых сигарет. Автомобиль скрылся с простреленными колесами

Автомобиль с молдавскими номерами разыскивают в Гатчинском районе Ленинградской области. Водитель смог скрыться после того, как полицейские прострелили ему колеса.

Как стало известно 47news, ранним утром 30 сентября в полицию Гатчины позвонил местный житель и сообщил, что возле железнодорожного вокзала неизвестные вскрывают ломами ларек.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли неподалеку спрятанные упаковки сигарет, за которыми через пару часов приехала машина с молдавскими номерами. Полицейский, охранявший вскрытый ларек, потребовал остановиться. В ответ злоумышленники попытались его задавить. Выстрел в воздух также их не испугал, пришлось стрелять по колесам. Все четыре пули угодили в цель, но автомобиль смог скрыться.

Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.