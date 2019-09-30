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Происшествия
30.09.2019 10:09
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Петербургская осень вступает в свои права на дорогах, нагоняя аномальные пробки

Дорожная примета осени в Петербурге – пробки – работает в полную силу. С приближением октября улицы в навигаторе всё чаще «краснеют». Утром 30 сентября загруженность дорог достигла «красных» 7 баллов, к 9:20 она снизилась до 6 баллов.

Обычно в сентябре утренний максимум составляет «жёлтые» 6 баллов. Семёрка по утрам фиксировалась до этого только три раза (за несколько последних месяцев), все на прошлой неделе: 23, 24 и 26 сентября.

Петербургская осень вступает в свои права на дорогах, нагоняя аномальные пробки

Причин несколько. Температура по ночам может опускать до ноля градусов, что провоцирует аварии. Горожане окончательно заканчивают сезон отпусков в тёплых краях. Кроме того, продолжаются активные дорожные работы: почти все утренние сообщения «Яндекс.Пробок» имеют соответствующие пункты в списке закрытий и ограничений движения.

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Уже в 7:06 на внутреннем кольце КАД образовалась 6,1-километровая пробка перед вантовым мостом – там движение ограничено из-за ремонта деформационного шва. Загруженность связанных с этим участком КАД Народной улицы и проспекта Славы к Московскому к 7:15 составила 9 баллов, что на 6 баллов выше обычного. В 7:36 «Яндекс» зафиксировал 7,1-километровую пробку на Мурманском шоссе и Народной, до Дальневосточного проспекта, в которой можно потерять 1 час 49 минут, что на 1 час 27 минут больше обычного. 10 баллов (на 4 балла выше обычного) на Заневском проспекте и проспекте Косыгина – ремонт идёт на Колтушском путепроводе, обеспечивающем проезд по Косыгина через железнодорожные пути около улицы Коммуны.

В 7:24 загруженность Выборгского шоссе, где также ведутся масштабные дорожные работы, составила 6 баллов в направлении центра города. На внешнем кольце КАД в пробке длиной 6,5 километра от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе можно потерять 42 минуты, что на 31 минуту больше обычного – с 30 сентября до 30 октября полностью закрыто внутреннее кольцо на участке между Парашютной улицей и Выборгским шоссе.

Из аварий упомянем две ночные, с пострадавшими и погибшим: на проспекте Стачек и Октябрьской набережной.

Утром на улице Жукова у перекрестка с Феодосийской столкнулись такси и «Фольксваген», перекрыв движение трамваев в сторону «Новочеркасской», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На перекрёстке Бухарестской улицы и Дунайского проспекта дорогу не поделили «КИА» и «Хёндэ», пишут там же.

ДТП на перекрёстке Бухарестской улицы и Дунайского проспекта

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