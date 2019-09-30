Из салона сотовй связи на Гражданке за две минуты вынесли гаджетов почти на миллион

Салон сотовой связи изрядно опустошили у метро «Академическая» в Петербурге. За пару минут налетчики стряхнули с витрины гаджетов почти на миллион рублей.

По информации ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), воры орудовали в торговой точке «Мегафона» с 01:58 до 02:00 воскресенья, 29 сентября. В салон на первом этаже жилого дома на проспекте Науки, 19/2, они проникли, отжав и выкинув роллету, а также взломав входную дверь. Действовали быстро, четко: проигнорировав центральную витрину, кинулись опустошать ту, что справа. С полок смахнули смартфоны iPhone, Samsung, Huawei — всего 43 штуки, а также двое наручных часов Samsung.

Во второй торговый зал не ринулись. Добрались до сейфа, но его не вскрыли, видимо, не стали рисковать и побыстрее ретировались.

По сработавшей сигнализации приехали сотрудники частного охранного предприятия. На часах было 02:07, в салоне и возле него — никого.

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Предпринимателям только оставалось подсчитать ущерб: он превысил 995 тысяч рублей.