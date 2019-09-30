Дачные выходные петербуржцев отметились стрельбой. Врачу 26-й горбольницы увернуться не удалось

Инженер петербургской фирмы задержан за радикальный подход к разрешению словесного конфликта во Всеволожском районе Ленобласти. Демагогии он предпочёл оружие, жертвой стал медицинский работник.

Как сообщает 30 сентября ИА «Журналистские расследования» (АЖУР), накануне около половины шестого вечера помощь коллег потребовалась сотруднику 26-й горбольницы Петербурга. 23-летнего врача с открытым огнестрельным переломом кости левой ноги госпитализировали с Мурманского шоссе. Оттуда же, но уже в компании полицейских, уехал 31-летний инженер предприятия «ВестВторМет», специализирующегося на приёме и продаже лома.

Петербуржцы столкнулись у придорожного кафе «Горка» на 24-м километре Мурманского шоссе и не смогли разойтись. Предполагается, что точку в перепалке поставил инженер, который выхватил свой травматический «Гранд Пауэр», несколько раз выстрелил в сторону врача и не промахнулся.

Пострадавшего осмотрели коллеги и отпустили долечиваться дома. Его оппонент обезоружен, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.