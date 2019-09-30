Российская армия начала получать новые танки Т-90М

Модернизированные танки Т-90М начали поставлять Вооруженным силам РФ. Об этом 30 сентября сообщил главнокомандующий Сухопутных войск России Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

Госконтракт на капитальный ремонт танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М был заключен между Минобороны и «Уралвагонзаводом» на форуме «Армия-2019» в июне.

Т-90М — модификация Т-90А. Ключевым отличием танка от прежних моделей является башенный модуль новой конструкции с многослойным бронированием, с размещением боеукладки вне боевого отделения и с 125-миллиметровой пушкой 2А82-1М, такой же, как у танка «Армата».

На Т-90М установлена высокоавтоматизированная система управления огнем «Калина», дистанционно управляемая зенитная пулеметная установка с 12,7-миллиметровым пулеметом «Корд МТ». Для защиты от огня противника танк оснащен противокумулятивными решетчатыми экранами и комплексом динамической защиты «Реликт». Комфорт экипажа улучшен за счет кондиционера.