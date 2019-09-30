«Прячьте ваши корочки». В Петербурге пошла охота на машины полицейских, остальных силовиков – за компанию

Более пятидесяти сотрудников из трех силовых структур Петербурга займутся делом в последний день сентября. Им приказано тормозить даже служебные автомашины полиции, а за демонстрацию документов прикрытия – выворачивать.

По информации «Фонтанки», 30 сентября началась облава на личный и даже служебный транспорт петербургских полицейских. В засадах задействованы под 20 экипажей ГИБДД, а рядом будут находиться сотрудники прокуратуры, ФСБ и Управления собственной безопасности главка на Суворовском.

Как подсказали «Фонтанке», им рекомендовано «тормозить всех подряд», а тех, кто будет вместо прав предъявлять служебные удостоверения, – «выворачивать наизнанку».

По данным нашего издания, спрашивать собираются за чрезмерную тонировку, отсутствие страховки и даже сличать vin. Более того, УСБ заранее запросило список служебных машин полиции города, на которых нет специальной раскраски. Останавливать будут и их.

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Насколько понял журналист «Фонтанки», особое внимание уделят оперативному транспорту уголовного розыска. Судя по всему, как наиболее дерзкому.

– Если попадутся представители других ведомств, то их также проверят, – подтвердил нам один из участников рейда (любопытно, что все же прокуратуру и ФСБ хотят проверить корректно, а полицейских с особым перетряхиванием).

«Фонтанке» известно, что искать своих будут в шахматном режиме – понедельник, среда и особенно пятница вечер.