«Момент удара не помнит»: в ДТП на Стачек ранен ребёнок. Очевидцы рассказывают о пострадавших

Два человека, по официальным данным, попали в больницу в результате ночной аварии в Кировском районе Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 30 сентября, около 1:10, на пересечении Трамвайного проспекта и проспекта Стачек толкнулись «Шевроле» и «Хёндэ». В «Шевроле» тяжёлые травмы получили водитель – мужчина 1990 года рождения, а также пассажир – мальчик 2010 года рождения (ему 8 или 9 лет).

Участник сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Антон видел четверых пострадавших: «Тот, что стоит первый, у него две ноги точно сломаны, голова разбита, видел трещину <…>. Жуть. Во второй машине водитель с лицом разбитым, женщина с ребёнком. У женщины лицо разбито. Мальчик лет 8-10 жаловался на боль в спине. По его словам, он сидел сзади посередине. Момент удара не помнит». По словам Артура, водитель «Шевроле» ехал с большой скоростью и проигнорировал запрещающий сигнал светофора.

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Точные обстоятельства ДТП и степень вину участников установят правоохранительные органы.

Это второе (точнее, первое) серьёзное ДТП за ночь, в котором травмы получил ребёнок. 12-летний мальчик был госпитализирован в тяжёлом состоянии после смертельной аварии на Октябрьской набережной около 2:30.