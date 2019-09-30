В России может подорожать вино. Путин подписал закон о новых акцизах

Закон о повышении винных акцизов подписал президент Владимир Путин. С 1 января акцизы значительно вырастут, причем для отечественного алкоголя рост будет ощутимей.

Подписанный документ уже опубликован на официальном портале правовой информации. Он вносит поправки в Налоговый кодекс РФ с 1 января 2020 года. Главное новшество в том, что акцизы для российского и импортного вина уравниваются. Сегодня они разные, и на отечественную продукцию налог значительно меньше.

Так, сегодня льготная ставка для российского шампанского составляет 14 рублей за литр, для вина — 5 рублей. На ввозимое шампанское акциз значительно выше — 37 рублей, на вино – 19 рублей.

С 2020 года за каждый литр вина нужно будет заплатить 31 рубль, в 2021-м — 32 рубля, а в 2022-м — 33 рубля. Акциз на игристые вина будет 40, 41, 43 рубля соответственно.

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Закон касается также виноматериалов и винограда, используемого для производства вина. Для виноматериалов ставка акциза на 2020 год составит 31 рубль, на 2021-й — 32 рубля, на 2022-й — 33 рубля. Для винограда – 30 рублей за тонну. Впрочем, виноделы, работающие с отечественным сырьем, смогут воспользоваться налоговым вычетом с применением повышающего коэффициента.

По мнению экспертов, новые ставки акцизов могут привести к росту цен на 15–20%, особенно для дешевых вин, сообщает РБК.