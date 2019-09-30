Защитник «Зенита» Дуглас Сантос ради спасения девочки-бабочки станет Синегривым львом

Ради спасения девочки защитник «Зенита» Дуглас Сантос поможет в раздаче листовок своего клуба на Невском проспекте. При этом футболист обещает облачиться в костюм Синегривого льва – символа клуба.

Дуглас Сантос присоединился к совместной благотворительной акции футбольного клуба «Зенит» и Русфонда «Давай-Давай!». Своё обещание защитник сине-бело-голубых исполнит, если будут собраны средства на лечение Лизы Багровой. У неё, как и у её брата Матвея, генетическое заболевание – буллезный эпидермолиз. Таких детей называют детьми-бабочками. Им необходимо лечение в Детской городской больнице № 1 (Санкт-Петербург). Но у их родителей нет необходимых для этого средств.

Для лечения Матвея средства уже собраны. Лизе необходима операция, стоимость которой более 900 тысяч рублей. Часть денег уже удалось собрать, не хватает 548 355 рублей. Помочь Лизе можно на сайте Русфонда.

25-летний Дуглас Сантос – чемпион Олимпийских игр 2016 года в составе сборной Бразилии, играет за «Зенит» с июля 2019 года. Он стал 17 игроком петербургского клуба, присоединившимся к акции. Первым был нападающий Халк – в 2015 году он станцевал и спел на Невском проспекте. Полузащитник Данни поработал парикмахером, вратарь Юрий Лодыгин провёл для детей экскурсию в Государственном Эрмитаже, нападающий Артем Дзюба отработал смену кондуктором в трамвае, защитник Доменико Кришито вышел на арену цирка, полузащитник Маурисио сел за руль такси, нападающий Александр Кокорин продавал пышки, главный тренер «Зенита»-2 Владислав Радимов стал спасателем МЧС, защитник Николас Ломбертс вышел на Дворцовую площадь в образе Петра Первого, экс-нападающий Александр Кержаков рисовал портреты на Невском проспекте, защитник Бранислав Иванович разносил пиццу, голкипер Андрей Лунёв поработал в маршрутном такси, нападающий Антон Заболотный стал воспитателем в детском саду, вратарь Михаил Кержаков рыбачил на Неве, а защитник Луиш Нету вышел на лед в фигурных коньках, полузащитник Александр Ерохин разводил мосты.