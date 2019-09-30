На «пьяной» Думской не выстояли дорожные знаки. Спуск в переход к метро оказался перекрыт

Неожиданное препятствие возникло утром 30 сентября перед петербуржцами, выходящими на поверхность из подземного перехода станции метро «Невский проспект» на углу Невского и Думской. В соцсетях упоминают модель, которая уже ассоциируется с этой улицей, – БМВ.

На фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что у лестницы, ведущей вниз, сдвинуты бетонные блоки и обрушены две опоры дорожных знаков. Одна упала на тротуар у «зебры», а вторая – поперёк прохода в метро. «У Гостиного двора самовольно перекрыли спуск в пешеходный переход», – пишет очевидец.

Версия о ДТП звучит убедительно. По словам Максима, в 6 часов утра он видел BMW «мордой в плите» и рядом с ней такси.

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Думская улица в последние месяцы прославилась как «провокатор аварий» после страшного ДТП на Невском проспекте 24 февраля 2019 года, когда водитель BMW, по его словам, надышался на Думской шариков и выключился, после чего вылетел на тротуар Невского и сбил двух пешеходов насмерть. На днях его дело поступило в суд. В июле ещё один водитель BMW, расслабившись на Думской, устроил представление с кувырками на Невском проспекте. Трёхколёсный «Кадиллак», который полиция после погони остановила на Садовой утром 20 сентября, тоже начал заезд на Думской.

После резонансных аварий летом Думскую и отрезок соседней улицы Ломоносова от Садовой до канала Грибоедова по выходным и праздникам решено было сделать пешеходными. Автомобилистам эта идея, похоже, не понравилась: они проезжали, сдвигая ограждения.