«Как тебе такое, Илон Маск?» В России разработают аналог космического корабля Dragon

В России планируют разработать многоразовый транспортный космический корабль «Арго», близкий по характеристикам к кораблю Dragon Илона Маска. Соглашение о создании намерена подписать госкорпорация «Роскосмос» с частной компанией МТКС, утверждает 30 сентября РБК со ссылкой на протокол августовского совещания в госкорпорации.

Финансирование проекта осуществляется за счет частных инвестиций и кредитов, сообщил источник РБК. Точная сумма не называется. Информацию о создании агентству подтвердил бенефициар компании МТКС Сергей Сопов. Предполагается, что корабль будет готов к 2024 году.

«Арго» будет запускаться с помощью ракеты-носителя и сможет доставить на орбиту полезный груз массой до двух тонн и затем вернуть на Землю груз массой до тонны. Спуск происходит по баллистической схеме с торможением посадочными двигателями, включаемыми на высоте 250 м. Приземление осуществляется на выдвижной амортизированный щит, выдвигаемый на высоте 100 м.

За десять лет эксплуатации МТКС рассчитывает заработать на использовании многоразового транспортного корабля 500 млн долларов, следует из презентации, которая была продемонстрирована на совещании в «Роскосмосе» 6 августа.

Полная масса корабля «Арго» — 11,5 т, объем грузового отсека — 11 м?, диаметр — 4,1 м, высота — 5,6 м. По характеристикам «Арго» ближе всего к кораблю Илона Маска Dragon или будущей китайской разработке (названия пока нет).