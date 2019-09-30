«Действующих нет». В России потушили последние семь лесных пожаров

Все лесные пожары потушили в России к 30 сентября. Об этом сообщила федеральная Авиалесоохрана.

«На 00:00 мск на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет», – говорится в сообщении ведомства. Там добавили, что за последние сутки ликвидировали последние семь пожаров на площади 94 гектара.

Врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов оценил ущерб от лесных пожаров в 2019 голду в 7 млрд рублей. Экологи прогнозируют повторение ситуации с пожарами в будущем году, если финансирование охраны леса не увеличить до 30 млрд рублей.

Особенно сильные лесные пожары летом 2019 года бушевали в Сибири в труднодоступных районах Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Забайкалья и Якутии. Их общая площадь составила 1,13 млн га в Якутии и 1,56 млн га в остальных регионах.