В Минобороны рассказали о разработке боевых электромобилей, чтобы двигаться «скрытно и бесшумно»

Российская армия изучает вопрос создания электромобилей для военных нужд. Об этом 30 сентября заявил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков в интервью газете «Красная звезда».

«Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой емкости», – сказал Салюков. «За счет движения на электрической тяге будет обеспечено скрытное бесшумное выдвижение на огневые позиции», – добавил главком.

Также он рассказал об опытно-конструкторских работах по созданию тяжелого и среднего боевых робототехнических комплексов. В середине августа роботехнические комплексы на базе танка Т-72БЗ на Уралвагонзаводепоказали министру обороны РФ Сергею Шойгу. Они должны сохранять боеспособность после попадания 10–15 гранат РПГ и минного подрыва и уметь вести огонь в программируемом режиме по предварительно заданным целям.