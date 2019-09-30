На Октябрьской набережной на встречке погиб водитель, среди пострадавших – ребёнок

Смертельное ДТП случилось минувшей ночью в Невском районе Петербурга. Причиной стал выезд на встречную полосу.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, по предварительной информации, 30 сентября, около 2:30, на Октябрьской набережной, 112, в Уткиной заводи, мужчина 1994 года рождения на ВАЗ-2114 выскочил на встречку, где врезался в «КИА Рио» под управлением мужчины 1952 года рождения.

Водитель «Лады» скончался на месте. Госпитализированы три человека, ехавшие в «Рио»: водитель и пассажир 2000 года рождения (ему 18 или 19 лет) получили травмы средней степени тяжести, а 12-летний мальчик – тяжёлые.

Реклама



По данным «Яндекс.Карт», авария до сих пор затрудняет движение по набережной в сторону центра. Внутреннее кольцо КАД стоит, напомним, из-за ограничений, связанных с ремонтом деформационного шва на вантовом мосту; в 6,1-километровой пробке на КАД от Мурманского шоссе до проспекта Обуховской Обороны можно потерять 35 минут, что на 31 минуту больше обычного, предупреждают «Яндекс.Пробки».