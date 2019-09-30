СМИ узнали о возможном подорожании молочной продукции из-за нового способа сертификации

Стоимость молочной продукции может вырасти на десять процентов в ноябре после запуска заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Об этом 30 сентября пишут «Известия» со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.

Запуск ЭВС приведет к тому, что в стране будет действовать еще одна система контроля молочной продукции, помимо существующего эксперимента по маркировке, пишет газета. Как рассказали изданию в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), это приведет к появлению дополнительных расходов у бизнеса, что, в свою очередь, может вызвать рост цен в магазинах.

Организация обратилась к правительству с предложением перенести старт ЭВС, так как, по ее мнению, отслеживание готовой молочной продукции этой системой не имеет практического смысла.

Как пояснили «Известиям» в Россельхознадзоре, запуск заключительного этапа ЭВС не может вызвать рост стоимости молочных продуктов. В надзорном органе отметили, что опыт первого и второго этапов показал снижение себестоимости производства товаров.

Эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции начался в России 15 июля. Он продлится до 29 февраля. В частности, в рамках пилотного проекта предполагается маркировать молоко и сливки, сгущенные и несгущенные, пахту, йогурты, кефир, молочную сыворотку, сливочное масло, сыры и творог, мороженое и ряд других продуктов.