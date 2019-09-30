В Петербурге автомобиль Росгвардии встретил бетономешалку. В больницу отправили двоих из ведомственной «Лады»

Авария с участием машины Росгвардии произошла в Кировском районе Петербурга вечером 29 сентября. Служебная «Лада» не поделила дорогу с крупногабаритным транспортом.

О ДТП у 47 дома на улице Лени Голикова в социальных сетях рассказали очевидцы около 23.30 воскресенья. По словам горожан, автомобиль Росгвардии столкнулся с бетономешалкой «Ивеко», после чего транспорт вынесло на встречную полосу. На опубликованных снимках видно, что от удара у легковго автомобиля смяло капот.

После аварии водителя и пассажира «ВАЗа» госпитализировали, отметили в отделе пропаганды ГИБДД. В пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти добавили, что наряд группы задержания вневедомственной охраны ехал на вызов. После столкновения двоих сотрудников отправили в больницу для медицинского осмотра. Их жизни ничего не угрожает.