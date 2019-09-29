Четыре тысячи - не доход. Материальная помощь для студентов не будет облагаться налогом

Глава Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который освобождает получающих материальную помощь студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 29 сентября, но вступает в силу с нового, 2020 года.

Поправки относятся к п. 28 ст. 217 Налогового кодекса. Он предписывает не облагать налогом материальную помощь работникам или пенсионерам, при условии, что сумма поддержки не превышает 4 тысяч рублей в год. Теперь к этой категории также отнесены студенты, аспиранты, адъюнкты, ординаторы и ассистенты-стажеры.