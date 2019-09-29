«Ты зачем, дурак, дворец испортил?» Полиция Петербурга нашла мазилу Русского музея, и теперь непонятно, кто кого пытает

Всевидящее око правоохранительной системы не оставило шансов злохульнику, вписавшему имя президента в ограду Русского музея. От Михайловского дворца он сумел дойти только до Зимнего, был задержан и доставлен в отдел полиции.

Как стало известно «Фонтанке», отследить передвижение того, кто написал оскорбительное про Владимира Путина, удалось при помощи камер видеонаблюдения. Система указала полицейским нарядам маршрут: площадь Искусств – Дворцовая. В течение часа сотрудники вневедомственной охраны (структурно входит в Росгвардию) задержали коротко стриженного мужчину в белых кроссовках.

К вечеру 29 сентября уроженец Ленинграда греется в отделе полиции, но показаний не даёт. 42-летний Игорь Соколов отказывается отвечать на вопросы о смысле содеянного. «С какой целью вы это написали?» – спрашивают его полицейские и получают по-партизански остервенелое: «Не скажу».

Поведение задержанного интригует полицейских: в списках политических активистов тот не состоит, на протестных митингах не замечен. В прошлом был судим за неуплату алиментов, но 4 месяца в колонии-поселении дисциплинировали, и сегодня, по нашим данным, долгов перед детьми не имеет.



Все же Карл Иванович Росси не для того строил Михайловский дворец, чтобы писать, пусть даже на его заборе, непотребное. В защиту памятника архитектуры высокого классицизма возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм».