Телефонные переговоры Путина и Трампа могут обнародовать. МИД России считает опасными звонки в США

В американском Конгрессе хотят получить доступ к телефонным переговорам Дональда Трампа с Владимиром Путиным и главами других государств. Российский МИД уже не уверен в конфиденциальности звонков.

О необходимости огласки переговоров заявил глава комитета разведки Конгресса США Адам Шифф 29 сентября в эфире информационной передачи «Meet the Press» на канале NBC – старейшей телепрограммы в истории американского ТВ.

«Я думаю, первейшая необходимость – защитить национальную безопасности Соединенных Штатов и понять, не подрывал ли нашу безопасность президент в разговорах с мировыми лидерами и в частности с Путиным, считая это пользой для своей кампании», – сказал Шифф.

Возможность огласки президентских переговоров обсуждали сегодня и в России. В эфире Первого канала пресс-секретарь МИД Мария Захарова подтвердила серьезность ситуации.

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«Это... меняет форму отношений между государствами, лидерами, политиками… После этого скандала все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться – опасно», – заявила она.

Поводом для обсуждения в США и России стал скандал – поведение Дональда Трампа в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским 25 июля. Американский лидер настоятельно просил украинского коллегу переговорить или встретиться с генпрокурором США и личным юристом Трампа, чтобы объединить усилия и тщательнее присмотреться к уголовному делу, которым могут быть затронуты интересы Джо Байдена – главного кандидата от демократов на президентских выборах. В этом разговоре, посчитали в Конгрессе, Трамп злоупотребил внешнеполитическими полномочиями для личных интересов, и запустили процедуру импичмента. Белый дом 25 сентября вынужденно опубликовал стенограмму диалога Трампа и Зеленского.