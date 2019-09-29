На Петроградской мама отпустила велосипедиста на «зелёный». Мальчика сбил разогнавшийся «Рено»

Ребёнок пострадал в аварии на Петроградской стороне в Петербурге 29 сентября. Мальчик на велосипеде сиганул через проезжую часть, автомобиль у «зебры» тоже не стал притормаживать.

Как сообщает группа «Дорожный инспектор», ДТП у первого дома на Большой Пушкарской произошло около полудня. Восьмилетний мальчик на велосипеде пересекал проезжую часть на зелёный сигнал светофора. Ребёнка сопровождала мама, которая немного отстала от сына. Юный велосипедист не смог доехать до тротуара, его сбил автомобиль «Рено».

Пострадавшего с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в больницу.