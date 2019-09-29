Полиция Петербурга поднята по тревоге. Ищут вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

Хулиганская выходка зафиксирована днем в воскресенье полицейской книгой учета сообщений о преступлениях. На заборе Русского музея неизвестный развёл демагогию о первом лице государства.

Как стало «Фонтанке», нехорошая запись появилась под кованой оградой Русского музея примерно в 16.00 воскресенья, 29 сентября. После звонка очевидцев на площадь Искусств были направлены наряды полиции, которые засвидетельствовали неуважительное в адрес президента Владимира Путина, а также – Федеральной службы безопасности.

Художника ищут.