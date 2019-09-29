«Спартак» уволил главного тренера после четырех поражений подряд в чемпионате России

Футбольный клуб «Спартак» уволил Олега Кононова с поста главного тренера. Об этом после поражения в матче с «Оренбургом» (1:2) сообщили в пресс-службе красно-белых.

В заявлении указано, что клуб и тренер разорвали отношения сразу после игры 29 сентября. «Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который подал заявление об увольнении с поста главного тренера «Спартака» сразу после матча с «Оренбургом» в связи с неудовлетворительными результатами команды. К следующему матчу с ФК «Краснодар» команду будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов», — говорится в сообщении «Спартака».

После 11 матчей на счету «Спартака» 14 очков. Москвичи идут на девятом месте в турнирной таблице – это худший результат команды с 2003 года. Красно-белые не могут выиграть уже в четырех матчах чемпионата России подряд.

53-летний Кононов возглавил «Спартак» в ноябре 2018 года. Под его руководством в сезоне 2018/19 московский клуб проиграл в четвертьфинале Кубка России «Уралу», финишировал на пятом месте в РПЛ, а также не сумел преодолеть групповой этап Лиги Европы.