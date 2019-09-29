На Муринской дороге сгорел частный дом. Под завалами нашли погибшего

Смертельный пожар произошёл в Красногвардейском районе Петербурга 29 сентября. Огонь полностью уничтожил старый деревянный дом.

Как рассказали в пресс-службе МЧС Северной столицы, сообщение о возгорании в районе пересечения Муринской дороги и Пискаревского проспекта поступило в 16.50. Пламя захватило одноэтажный деревянный дом. Постройка полностью выгорела. Пожар удалось локализовать к 17.44.

Под завалами спасатели нашли обгоревшее тело. Личность погибшего человека устанавливается. В социальных сетях горожане пишут, что в доме жила пожилая пара.